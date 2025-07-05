Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ile kazıda kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

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