Balıkesir'de sahillerin güvenliğini atlı jandarma birliği sağlayacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahillerde güvenliğin sağlaması amacıyla atlı jandarma birliği göreve başladı.

İlçenin en çok turizm hareketliliğinin yaşandığı noktalarından Sarımsaklı ve Badavut plajları ile Şeytan Sofrası bölgesinde yaz sezonu boyunca 3 at ve 6 personelden oluşan jandarma birliği devriye görevi yapacak.

Nevşehir Jandarma At-Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) yetiştirilen "Heybet", "Manas" ve "Yankı" isimli atlarla gerçekleştirilen uygulama, tatilcilerin de ilgisini çekiyor.

Bazı tatilciler, 10 Eylül'e kadar bölgede görev yapacak birlikle fotoğraf çektirdi.

Ankara'dan Ayvalık'a tatil için gelen Özge Özkan, uygulamanın hoşuna gittiğini, kızının da atları çok sevdiğini söyledi.

Atlı birliğin ilgi çektiğini belirten Özkan, "Jandarmanın sahillerde bu şekilde gezmesiyle kendimizi güvende hissediyoruz." dedi.