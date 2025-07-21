Balıkesir'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü

Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği 3 arasöz ve 1 su tankerinin yanı sıra 12 personelle müdahale etti.

Cunda Adası'ndaki butik otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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