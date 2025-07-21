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        Balıkesir'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir butik otelde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:40
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        Balıkesir'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir butik otelde çıkan yangın söndürüldü.

        Cunda Adası'ndaki butik otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği 3 arasöz ve 1 su tankerinin yanı sıra 12 personelle müdahale etti.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

        Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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