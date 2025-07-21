Balıkesir'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir butik otelde çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir butik otelde çıkan yangın söndürüldü.
Cunda Adası'ndaki butik otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği 3 arasöz ve 1 su tankerinin yanı sıra 12 personelle müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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