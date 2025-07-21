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        Balıkesir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi, 27 kişi yaralandı

        Balıkesir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:57
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        Balıkesir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi, 27 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

        İzmir'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Ç.S. idaresindeki 06 VT 388 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu Naipli mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

        Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir Batı ve Kuzey gişeleri arasında otobüsün şarampole devrildiğini belirtti.

        Vali Ustaoğlu, paylaşımında, "İlk bilgilere göre 27 yaralı olduğu tespit edilmiştir. Olay yerine yeterince ambulans, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş olup, yaralılarımızın hastanelere sevkleri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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