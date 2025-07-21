Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti (2)

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir Burhaniye ilçesinde 76 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu için evinin bulunduğu Pelitkent Sitesi'ne taziye çadırı kuruldu. Ailesi, burada taziyeleri kabul etmeye başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.