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        Ayvalıkgücü Furkan'la anlaştı

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, stoper Furkan Kozhan'la anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:00
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        Ayvalıkgücü Furkan'la anlaştı
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor, stoper Furkan Kozhan'la anlaşma sağladı. Son olarak Bölgesel Amatör Lig ekibi Anamur Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hoş geldin Furkan Kozhan. Stoper mevkisinde oynayan Furkan Kozhan, Ayvalıkgücümüzde. Yeni sezonda kırmızı-beyaz forma için ter dökecek Furkan'a ailemize hoş geldin diyoruz"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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