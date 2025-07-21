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        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir Burhaniye ilçesinde 76 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:45
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        Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
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        ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir Burhaniye ilçesinde 76 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören beldesindeki Pelitköy Mahallesi'nde yaşayan ve site yöneticisi olan ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasından sonra döndüğü evinde rahatsızlandı. İstifra eden 4 çocuk babası Kılıçdaroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıçdaroğlu, kurtarılamadı. Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, yarın Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de düzenlenecek Altan Öymen'in cenaze törenine katılacağı, yarınsa Burhaniye'ye gelerek ikizinin cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

        BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDEN MESAJ

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da X hesabından taziye mesajı yayınladı. Akın, yaptığı paylaşımda "Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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