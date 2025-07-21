Balıkesir'de çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
İlçedeki çöp depolama tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.
Ekiplerce kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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