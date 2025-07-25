Ayvalık'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bu arada bazı vatandaşların da ekiplere destek verdiği gözlendi.

Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Edremit Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Cunda Adası Ortunç Koyu yolundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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