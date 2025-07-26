GÜNCELLEME - Balıkesir'de tavuk çiftliğinden ormana sıçrayan yangınla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tavuk çiftliğinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan çiftlik sahibi N.A. ile çalışanlar H.S. ve M.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. ve M.S.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almıştı.