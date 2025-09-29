Habertürk
        Sındırgı'da düğün salonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

        Sındırgı'da düğün salonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:10 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:10
        Sındırgı'da düğün salonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Aslandede Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda elektrik kontağından yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

        Yangın sonucu salonda hasar oluştu.

