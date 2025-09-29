Sındırgı'da düğün salonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Aslandede Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda elektrik kontağından yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonucu salonda hasar oluştu.
