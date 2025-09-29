Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de temizlik yaptığı çatının çökmesi sonucu düşen işçi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Havran ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytin tesisinde, güneş paneli temizliği yaptığı sırada çatının çökmesi sonucu düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:46 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:46
        Balıkesir'de temizlik yaptığı çatının çökmesi sonucu düşen işçi hayatını kaybetti
        Balıkesir'in Havran ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytin tesisinde, güneş paneli temizliği yaptığı sırada çatının çökmesi sonucu düşen işçi yaşamını yitirdi.

        İbrahim Serhat Uçar (47), güneş panellerini temizlemek için tesisin çatısına çıktı.

        Bu sırada çatının çökmesiyle yere düşen Uçar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan Uçar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

        İki çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Serhat Uçar'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

