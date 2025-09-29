Balıkesir'de temizlik yaptığı çatının çökmesi sonucu düşen işçi hayatını kaybetti

İki çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Serhat Uçar'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Uçar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

Bu sırada çatının çökmesiyle yere düşen Uçar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde faaliyet gösteren bir zeytin tesisinde, güneş paneli temizliği yaptığı sırada çatının çökmesi sonucu düşen işçi yaşamını yitirdi.

