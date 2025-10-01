Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 15 Temmuz şehitlerini anmak için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:52 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 15 Temmuz şehitlerini anmak için program düzenlendi.

        Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı anma programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Barış Çevik, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, ilçe protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Program öncesinde şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla donatılan okul koridorlarında oluşturulan "15 Temmuz Şehitler Sokağı" gezildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiirler okuyup, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

        Program, Türkçe öğretmeni Enes Binali Gürbüz'ün hazırladığı tiyatro oyunu ve beden eğitimi öğretmeni Dilek Atay'ın düzenlediği koreografi gösterisiyle devam etti.

        Etkinlik ödül töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'da kongre tarihi netleşti
        Balıkesirspor'da kongre tarihi netleşti
        Manyas'ta Mevlid-i Nebi Konferansı düzenlendi
        Manyas'ta Mevlid-i Nebi Konferansı düzenlendi
        Balıkesir'de Zeka Bahçesinde Yerimde Duramıyorum Projesi tanıtıldı
        Balıkesir'de Zeka Bahçesinde Yerimde Duramıyorum Projesi tanıtıldı
        Balıkesir'de yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Balıkesirspor'dan görüntülü tepki
        Balıkesirspor'dan görüntülü tepki
        Bandırmaspor Başkanı Karakoyun'dan basın toplantısı düzenledi
        Bandırmaspor Başkanı Karakoyun'dan basın toplantısı düzenledi