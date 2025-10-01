Edremit'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Program, Türkçe öğretmeni Enes Binali Gürbüz'ün hazırladığı tiyatro oyunu ve beden eğitimi öğretmeni Dilek Atay'ın düzenlediği koreografi gösterisiyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiirler okuyup, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı anma programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Barış Çevik, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, ilçe protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

