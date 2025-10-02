Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Vinito Balıkesir'de ziyarette bulundu

Ziyarette BAÇEM'de yetiştirilen Ayurvedik bitkileri ve diğer tıbbi-aromatik türler üzerinde işbirliği yapılabileceği görüşüldü.

Vinito, ziyarette yaptığı konuşmada, bitkisel üretim ve araştırma çalışmalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi ile ortak projeler çerçevesinde geliştirilebileceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.