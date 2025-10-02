Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Vinito Balıkesir'de ziyarette bulundu

        Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Giriş: 02.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:00
        Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Vinito Balıkesir'de ziyarette bulundu
        Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Mijito Vinito, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Vinito, ziyarette yaptığı konuşmada, bitkisel üretim ve araştırma çalışmalarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi ile ortak projeler çerçevesinde geliştirilebileceklerini ifade etti.

        Ziyarette BAÇEM'de yetiştirilen Ayurvedik bitkileri ve diğer tıbbi-aromatik türler üzerinde işbirliği yapılabileceği görüşüldü.

