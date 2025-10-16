Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de zeytinyağı tesisinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir zeytinyağı tesisinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:40 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de zeytinyağı tesisinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir zeytinyağı tesisinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tesisin bahçesinde bulunan zeytin depolama kasalarının olduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Havran ekibinin müdahalesiyle alevler, fabrika binasına ve yağ depolama silolarına sıçramadan söndürüldü.

        Hasara neden olan yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Su şehri Bursa'da su bitti
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        Yunan muhalefeti: "Trump Erdoğan'ı överken biz dekor olduk"
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        EPDK'dan tazminat düzenlemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de alternatif tarım ürünü "daldarı"nın hasadına başlandı
        Balıkesir'de alternatif tarım ürünü "daldarı"nın hasadına başlandı
        Denizli'deki cinayetin şüphelileri Balıkesir'de yakalandı
        Denizli'deki cinayetin şüphelileri Balıkesir'de yakalandı
        Edremit'te Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı
        Edremit'te Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı
        Edremit'te üniversite öğrencilerine yönelik "kendime iyi bak" programı düze...
        Edremit'te üniversite öğrencilerine yönelik "kendime iyi bak" programı düze...
        Havran'da su sporları ve karavan kamp alanı yapılıyor
        Havran'da su sporları ve karavan kamp alanı yapılıyor
        Sındırgı'da kadınlar imeceyle tarhana yapıyor
        Sındırgı'da kadınlar imeceyle tarhana yapıyor