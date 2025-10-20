Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

        –Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:46 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Balıkesir’in İvrindi ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, kaza saat 23.00 sıralarında Balıkesir Edremit kara yolu Evciler mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 LY 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
        Balıkesir'de bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...
        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...
        Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 2-0
        Balıkesirspor - Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 2-0
        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...
        Otomobil gasbetti, 2 kişiyi öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı; çatışmad...
        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yeniden seçildi
        CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı yeniden seçildi
        Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü
        Balıkesir'de polis aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede öldü