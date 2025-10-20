Balıkesir'de otomobil bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 23.00 sıralarında Balıkesir Edremit kara yolu Evciler mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 LY 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.