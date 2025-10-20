Balıkesir'de 2 kişiyi öldüren cezaevi firarisinin havaya ateş ederek gençleri korkutması kamerada

Burada bir süre bekleyen Emlik'in havaya ateş açmasının ardından halı sahada futbol oynayan gençlerin korkuyla kaçıştığı görülüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan, çıkan çatışmada hayatını kaybeden cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in, bir halı sahanın yanında havaya ateş ederek gençleri korkuttuğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

