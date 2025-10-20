Balıkesir'de 2 kişiyi öldüren cezaevi firarisinin havaya ateş ederek gençleri korkutması kamerada
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan, çıkan çatışmada hayatını kaybeden cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in, bir halı sahanın yanında havaya ateş ederek gençleri korkuttuğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan, çıkan çatışmada hayatını kaybeden cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in, bir halı sahanın yanında havaya ateş ederek gençleri korkuttuğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Mahalle'sindeki bir halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Mustafa Emlik'in gasbettiği 46 AHZ 090 plakalı otomobille halı sahanın kenarına gelmesi yer alıyor.
Burada bir süre bekleyen Emlik'in havaya ateş açmasının ardından halı sahada futbol oynayan gençlerin korkuyla kaçıştığı görülüyor.
- Olay
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık'ı öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Mustafa Emlik, etkisiz hale getirilmişti.
Uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara'da, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Edremit'te düzenlenen töreninin ardından son yolculuklarına uğurlanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.