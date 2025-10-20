Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 2 kişiyi öldüren cezaevi firarisinin havaya ateş ederek gençleri korkutması kamerada

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan, çıkan çatışmada hayatını kaybeden cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in, bir halı sahanın yanında havaya ateş ederek gençleri korkuttuğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 20.10.2025 - 16:15 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:15
        Balıkesir'de 2 kişiyi öldüren cezaevi firarisinin havaya ateş ederek gençleri korkutması kamerada
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan, çıkan çatışmada hayatını kaybeden cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in, bir halı sahanın yanında havaya ateş ederek gençleri korkuttuğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yeni Mahalle'sindeki bir halı sahanın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Mustafa Emlik'in gasbettiği 46 AHZ 090 plakalı otomobille halı sahanın kenarına gelmesi yer alıyor.

        Burada bir süre bekleyen Emlik'in havaya ateş açmasının ardından halı sahada futbol oynayan gençlerin korkuyla kaçıştığı görülüyor.

        - Olay

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde cezaevi firarisi Mustafa Emlik, uzman çavuş Kemal Ekri'yi öldürdükten sonra aracını gasbederek kaçmaya çalıştığı sırada Göktuğ Çalık'ı öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Çıkan çatışmada Mustafa Emlik, etkisiz hale getirilmişti.

        Uzman çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara'da, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Edremit'te düzenlenen töreninin ardından son yolculuklarına uğurlanmıştı.

