Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali, bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Güre Mahallesi Kordonu'nda gerçekleşen kortej yürüyüşünün ardından Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, festivalin açılış kurdelesi protokol mensuplarınca kesildi. Protokol üyeleri daha sonra festival alanındaki stantları ziyaret ederek zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden bilgi aldı.

Festivalin açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, zeytinin kadim geçmişteki ve inançlardaki özel yerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Zeytin tabii ki bizim inancımızda, kültürümüzde, kadim geçmişimizde çok özel bir yeri var. Tüm dinlerde ortak olarak geçen en önemli meyvelerden birisi zeytin ve incirdir. Bu topraklar zeytin ve incirin anavatanıdır. Kur'an-ı Kerim'de de 4 surede ve 6 yerde zeytinden bahsediliyor. Zeytin demek birlik, kardeşlik, rahmet ve bereket demektir. Bugün burada o zeytinin birleştiriciliğini ve bize getirdiği kardeşliği görüyoruz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Balıkesir'in zeytin üretimindeki konumunu aktararak, "Balıkesir'imizde 12 milyonun üzerinde zeytin ağacımız var. Türkiye'nin en önde gelen illerinin başında geliyoruz. Bunun 3 milyonun üzerinde zeytin ağacı Edremit'tedir. Zeytinyağı üretiminde ise Türkiye'de 4. sıradayız." ifadelerini kullandı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, zeytincilik sektöründeki gelişime vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Zeytine hak ettiği değeri vermek için büyük gayret sarf ediyoruz. Zeytinyağının coğrafi işaretinin alınması ve daha fazla zeytin ekilmesiyle alakalı çok uğraştık. 2000'li yılların başında 87 milyon olan ağaç sayısı şu anda 210 milyona gelmiş durumda. Bu emek, ülkemizin, bölgemizin ve şehirlerimizin gelişmesi için sarf edilmektedir." Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise zeytinin önemini tanımlayarak, "Bu festival Edremit'in kimliğini, kültürünü ve emeğini dünyaya tanıtan, anlatan bir buluşmadır. Coğrafi işaretli Edremit çizik zeytini ve zeytinyağı, bu toprakların altın damlasının hikayesidir. Zeytin; barıştır, berekettir, geçmişle geleceği birbirine bağlayan köprüdür. Edremit bu kültürün ve emeğin kalbidir." şeklinde konuştu.