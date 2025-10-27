Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 13:27 Güncelleme: 27.10.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

        Y. A, yönetimindeki 10 LD 362 plakalı motosiklet ile A.A’nın kullandığı 10 AGT 013 plakalı otomobil, kırsal köylüce mahallesi palamut rampası mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çarpıştı

        Kazada motosiklet sürücüsü Y.A. ile otomobil sürücüsü A.A. yaralandı.

        İhbarın alınması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A. 112 ambulansıyla Havran devlet hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü A.A. ise ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor puanı kurtardı
        Balıkesirspor puanı kurtardı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'n...
        Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçının ardından
        Bandırmaspor – Esenler Erokspor: 0-0
        Bandırmaspor – Esenler Erokspor: 0-0
        Balıkesir'de devrilen tanker, park halindeki 7 araçta hasar oluşturdu
        Balıkesir'de devrilen tanker, park halindeki 7 araçta hasar oluşturdu
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig