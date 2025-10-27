Balıkesir'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu her iki aracın sürücüsü de yaralandı.
Y. A, yönetimindeki 10 LD 362 plakalı motosiklet ile A.A’nın kullandığı 10 AGT 013 plakalı otomobil, kırsal köylüce mahallesi palamut rampası mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çarpıştı
Kazada motosiklet sürücüsü Y.A. ile otomobil sürücüsü A.A. yaralandı.
İhbarın alınması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A. 112 ambulansıyla Havran devlet hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü A.A. ise ayakta tedavi edildi.
