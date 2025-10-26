Bandırmaspor-Esenler Erokspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'da yardımcı antrenör Ersel Uzğur, maçta 9 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ederek bir puan aldıklarını belirtti.

Uzğur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, enteresan bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmayı 9 kişi tamamlamalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Uzğur, "Çocuklarımızı gerçekten canıgönülden kutluyoruz. Çok iyi mücadele ettiler. Tabii ki bizim de hatalarımız vardı ancak biz böyle hakemlere sezonun başından beri alıştık. Nedense maçlar bu sene bizim için üzücü geçiyor ama her ne olursa olsun Bandırmaspor bir üst lige yükselmek için her şeyi yapacaktır." diye konuştu.

- Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de sonucun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.