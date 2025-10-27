Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'ni 57 bin 500 kişi ziyaret etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytinyağı Tadım Festivali'ni (FestOlive Edremit), 57 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Edremit Ticaret Odası ile Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Ticaret Borsası işbirliğiyle Güre sahilinde düzenlenen festivale, yoğun ilgi gösterildi.

Katılımcılar, profesyonel tadım etkinlikleriyle kaliteli zeytinyağını ayırt etme imkanı buldu. Festival süresince ziyaretçiler, bahçede zeytin hasadı yapma ve hasat edilen zeytinlerin yağa dönüştürülmesini izleme deneyimi yaşadı.

Profesyonel tadım etkinliklerinin yanı sıra eğlence, lezzet durakları, çocuk sahnesi ve konserler de düzenlendi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin amacının Edremit Körfezi'ni ve bölgenin kıymetli markalarını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Çetin, "Zeytinyağı bir kültürdür, her zeytinyağı aynı değildir, fabrikasyon ürünü değildir. Fabrika, arkamızda gördüğünüz zeytin ağacıdır. Bu yüzden Türkiye'nin ilk Zeytinyağı Tadım Festivali olan bu organizasyon çok önemli." diye konuştu.