        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'ni 57 bin 500 kişi ziyaret etti

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytinyağı Tadım Festivali'ni (FestOlive Edremit), 57 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:48 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:52
        Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'ni 57 bin 500 kişi ziyaret etti
        Edremit Ticaret Odası ile Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Ticaret Borsası işbirliğiyle Güre sahilinde düzenlenen festivale, yoğun ilgi gösterildi.

        Katılımcılar, profesyonel tadım etkinlikleriyle kaliteli zeytinyağını ayırt etme imkanı buldu. Festival süresince ziyaretçiler, bahçede zeytin hasadı yapma ve hasat edilen zeytinlerin yağa dönüştürülmesini izleme deneyimi yaşadı.

        Profesyonel tadım etkinliklerinin yanı sıra eğlence, lezzet durakları, çocuk sahnesi ve konserler de düzenlendi.

        Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin amacının Edremit Körfezi'ni ve bölgenin kıymetli markalarını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

        Çetin, "Zeytinyağı bir kültürdür, her zeytinyağı aynı değildir, fabrikasyon ürünü değildir. Fabrika, arkamızda gördüğünüz zeytin ağacıdır. Bu yüzden Türkiye'nin ilk Zeytinyağı Tadım Festivali olan bu organizasyon çok önemli." diye konuştu.

        Festivale İspanya'dan katılan İspanyol Zeytinyağı Şehirleri Birliği Direktörü Jose Maria Penco ise Edremit'teki organizasyondan çok etkilendiğini dile getirdi.

        Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Agah Ferhatoğlu da yeni sıkılan zeytinyağlarını nihai tüketiciyle buluşturduklarını belirterek, "Günümüzde artık erken hasat zeytinyağının önemi tıp ve sağlık açısından çok ön plana çıktı. İnsanlar bu konuda daha bilinçli." dedi.

        Zeytin üreticisi ve ziraat mühendisi Murat Küçükçakır ise festival sayesinde üreticilerin direkt tüketiciye ulaşma şansı bulduğunu vurguladı.

