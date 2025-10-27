Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        GÜNCELLEME - Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 27.10.2025 - 23:34
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

        AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalara başladığını belirten Ustaoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

        - "Birkaç noktada yıkım var"

        Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, ilçedeki saha tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

        Sındırgı'nın Kırsal Gölcük Mahallesi Muhtarı Emin Bardak ise mahallede ilk belirlemelere göre şu anda yıkılan bir yerin bulunmadığını bildirdi.

        Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan da deprem nedeniyle mahallelerinde bir sorunun yaşanmadığını söyledi.

