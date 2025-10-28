Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin merkez üssü Sındırgı'ya geldi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

        Giriş: 28.10.2025 - 06:46 Güncelleme: 28.10.2025 - 06:46
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin merkez üssü Sındırgı'ya geldi
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

        Yerlikaya, kara yoluyla geldiği Sındırgı'da, depremde evleri ağır hasar gören ve sağanak nedeniyle ilçedeki kafelere sığınan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekiplerle de bir araya gelen Yerlikaya, yıkılan binaların olduğu alanda incelemelerde bulundu.

        Yerlikaya, daha sonra Hükümet Konağı bahçesine kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

