İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin merkez üssü Sındırgı'ya geldi

Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekiplerle de bir araya gelen Yerlikaya, yıkılan binaların olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Yerlikaya, kara yoluyla geldiği Sındırgı'da, depremde evleri ağır hasar gören ve sağanak nedeniyle ilçedeki kafelere sığınan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.