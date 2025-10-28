Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Sındırgı'daki esnaf depremde yıkılan ya da hasar gören iş yerlerinin üzüntüsünü yaşıyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf, gördükleri manzara karşısında üzüntü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:50
        Balıkesir Sındırgı'daki esnaf depremde yıkılan ya da hasar gören iş yerlerinin üzüntüsünü yaşıyor
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde iş yerleri yıkılan ya da hasar gören esnaf, gördükleri manzara karşısında üzüntü yaşıyor.

        Depremin merkez üssü olan ilçedeki sarsıntı, konutların yanı sıra iş yerlerine de zarar verdi.

        Sarsıntı nedeniyle birçok işletme ve içerisindeki ürünler zarar görürken, bazı iş yerleri ise enkaza döndü.

        İş yerlerine gelen esnaf, gördükleri manzara karşısında üzüntü yaşadı.

        Kültür Caddesi'nde yıkılan beyaz eşya satışı yapılan iş yerinin sahibi Esin Çakır, AA muhabirine, deprem sırasında il dışında olduğunu ve oğlu ile gelinin ilçede bulunduğunu söyledi.

        Depremde iş yerlerinin yıkıldığını ifade eden Çakır, "Oğlum ve gelinim, depremin ardından güvenlik kamerasından iş yerinin çöktüğünü gördü. Burası 2 katlı, bizden başka 3 dükkan daha vardı. Çok üzgünüm. Tek mutluluğum ve sevincim çöken iş yerinde çocuklarım olmaması. Canımıza bir şey olmadı. Allah kimsenin başına vermesin." dedi.

        Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde züccaciye dükkanı işleten Ramazan Özden ise 500 metrekarelik işletmesinde 19 yıldır müşterilerine hizmet verdiğini anlattı.

        Özden, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililerin açıklamasıyla dükkanını açtığını belirterek, "İlk depremde 200 bin liraya kadar zararım vardı. Bu depremde tahminen zarar 400 bin lira oldu. İlk depremin ardından tam iş olmaya başlarken yeni deprem oldu." ifadelerini kullandı.

