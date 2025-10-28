Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 33 firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 33 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 20-26 Ekim 2025 tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 249 şüpheli yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise; “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de şiddetli rüzgar hasar yol açtı
        Balıkesir'de şiddetli rüzgar hasar yol açtı
        Balıkesir'de bir haftada 50 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de bir haftada 50 düzensiz göçmen yakalandı
        Sındırgı'da 6.1'lik depremde yıkılan ve hasar gören binalar havadan görüntü...
        Sındırgı'da 6.1'lik depremde yıkılan ve hasar gören binalar havadan görüntü...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulu...
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sındırgı'daki depreme ilişkin açıklamalarda bulu...
        Sındırgı'da 6.1'lik depremde yıkılan ve hasar gören binalar havadan görüntü...
        Sındırgı'da 6.1'lik depremde yıkılan ve hasar gören binalar havadan görüntü...
        Balıkesir Sındırgı'daki esnaf depremde yıkılan ya da hasar gören iş yerleri...
        Balıkesir Sındırgı'daki esnaf depremde yıkılan ya da hasar gören iş yerleri...