        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da ağır hasarlı binaların önceden boşaltılması depremde can kaybı yaşatmadı

        FIRAT ÖZDEMİR/MURAT SEYMAN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların 10 Ağustos'taki depremde aldığı ağır hasar nedeniyle boşaltılması olası bir facianın önüne geçti.

        Giriş: 28.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:01
        Sındırgı'da ağır hasarlı binaların önceden boşaltılması depremde can kaybı yaşatmadı
        FIRAT ÖZDEMİR/MURAT SEYMAN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların 10 Ağustos'taki depremde aldığı ağır hasar nedeniyle boşaltılması olası bir facianın önüne geçti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında, Akhisar Caddesi'ndeki 1997 yapımı 4 katlı ve 30 kişinin yaşadığı Gezgin Apartmanı, yine aynı caddedeki 1994 yapımı 19 kişinin yaşadığı Çetin Apartmanı ile Camikebir Mahallesi'ndeki 3 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı aile apartmanı ağır hasarlı olarak raporlandı.

        Yetkililerin raporu üzerine boşaltılan ve dün meydana gelen depremde yıkılan 3 apartmanda önceden alınan önlem sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

        İlçede depremde ağır hasar gören yapıların kontrollü şekilde yıkılması ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, hasar tespit ve risk analiz çalışmaları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürüyor.

        - "Bu çöken apartmanda olsaydım, ölmüştük"

        Çetin Apartmanı sakinlerinden 60 yaşındaki Hüseyin Ulus, AA muhabirine, çöken binada ailesiyle 23 yıl yaşadıklarını ve çocuklarını büyüttüğünü söyledi.

        Ulus, 10 Ağustos'ta depremi yaşadıklarını ve evlerinin ağır hasar aldığını belirterek, hasar tespiti yapıldıktan sonra evlerini tahliye ettiklerini anlattı.

        Boşalttıkları binanın dünkü depremde yıkılmasıyla büyük bir şok yaşadıklarını anlatan Ulus, "Şükrediyoruz, canımız, çocuğumuz sağ. Apartmanda yakalanmadık, buradan çıkıp başka bir yerde depreme yakalandım. Psikolojim bozuldu. Bu çöken apartmanda olsaydım, ölmüştük. Apartmanın çöktüğünü görünce yüreğim cız ediyor. Canımıza bir şey olmadı, ona şükrediyoruz. Ev bark yerine gelir." ifadelerini kullandı.

        Gezgin Apartmanı'nda büyüyen 38 yaşındaki Mustafa Girgin de çöken binada annesi, kardeşi ve kendisinin yaşadığını belirtti.

        İlk depremde büyük bir faciayı atlattıklarını ve sağ salim kurtulduklarını vurgulayan Girgin, şunları kaydetti:

        "10 Ağustos'taki depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri geldi, binanın ağır hasarlı olduğunu tespit etti. Biz de bu nedenle binayı boşalttık. Bu depremde de büyük sarsıntıda göçtü. Yaşadığımız o sarsıntı nedeniyle evimizin yıkılmasına çok üzülüyorum. Yaşamaya bu evde devam etseydik binanın altındaydık. Bina üzerimize çökmüştü. Allah'tan ağır hasarlı kaydı verdiler, yoksa bina tepemize yıkılacaktı. Şu an hayatta da olmayabilirdik."

