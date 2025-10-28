Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 20:31 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:31
        Balıkesir Sındırgı'daki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırıldı.

        Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

        Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve depremde yıkılan 4 dükkanın yer aldığı iş yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları, ekiplerin inceleme ve belgeleme işlemlerinin ardından başladı.

        İş yerinin enkazı AFAD koordinasyonundaki ekipler tarafından kaldırıldı.

        Bu arada, çevre illerden gelen belediye ekipleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler tarafından vatandaşlara sıcak yemek, içecek ve temel ihtiyaç malzemeleri ikram ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

