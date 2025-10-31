Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Depremin merkezi Sındırgı'da cuma namazı Şerifpaşa Meydanı'nda kılındı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, ilk cuma namazını AFAD'ın kurduğu çadırda kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:35
        Depremin merkezi Sındırgı'da cuma namazı Şerifpaşa Meydanı'nda kılındı
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, ilk cuma namazını AFAD'ın kurduğu çadırda kıldı.

        Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerde bazı camilerin hasar görmesi nedeniyle cuma namazı, AFAD ekiplerince Şerifpaşa Meydanı'na kurulan çadır mescitte kılındı.

        Cuma namazını kıldıran imam Feyzullah Çötel, yaptığı açıklamada, Allah'tan böylesi afetleri ve acıları bir daha yaşatmaması diledi.

