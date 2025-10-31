Depremin merkezi Sındırgı'da cuma namazı Şerifpaşa Meydanı'nda kılındı

Cuma namazını kıldıran imam Feyzullah Çötel, yaptığı açıklamada, Allah'tan böylesi afetleri ve acıları bir daha yaşatmaması diledi.

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen depremlerde bazı camilerin hasar görmesi nedeniyle cuma namazı, AFAD ekiplerince Şerifpaşa Meydanı'na kurulan çadır mescitte kılındı.

