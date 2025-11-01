Habertürk
        Balıkesir'de 2 binada çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de 2 binada çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 farklı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:46 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:46
        Balıkesir'de 2 binada çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 farklı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gaziilyas Mahallesi 1020 Sokağı'nda bulunan 2 katlı metruk binanın ikinci katı ve çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan itfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Altınkum Mahallesi 1113 Sokağı'nda ise 5 katlı binanın 2. katındaki daireden de dumanlar yükselmeye başladı.

        İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

