        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de okul servisleri denetlendi

        Balıkesir'de jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:58
        Balıkesir'de jandarma trafik ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması tarafından 27 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında okul servis araçlarına denetim yapıldı.

        Jandarma ekiplerince 135 okul servisi denetlendi, 2 okul servisi sürücüsüne eksikleri sebebiyle idari para ceza kesildi.

        Jandarma asayiş timlerince de okul ve yurtlarının yakın çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Toplam 2 bin 79 şahsın GBT'sine bakıldı, 296 araç ve 120 umuma açık yer denetlendi.

        Ayrıca öğrencilere yönelik okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları konusunda toplam 614 öğrenciye, trafik eğitimi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

