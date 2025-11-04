Balıkesir'de okul servisleri denetlendi

Ayrıca öğrencilere yönelik okul geçidini kullanma, emniyet kemerinin önemi ve yaya yürüyüş kuralları konusunda toplam 614 öğrenciye, trafik eğitimi verildi.

Jandarma asayiş timlerince de okul ve yurtlarının yakın çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Toplam 2 bin 79 şahsın GBT'sine bakıldı, 296 araç ve 120 umuma açık yer denetlendi.

