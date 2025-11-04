Bandırma'da denizcilik öğrencileri için bröve takma töreni düzenlendi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da denizcilik sektörünün teknolojiyle birlikte sürekli geliştiğini belirterek, "Sektörümüzün geleceği gençlerin elinde. Teknolojiye hakim, nitelikli insan kaynağına yatırım yapmak en büyük kazançtır." dedi.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, Gemi Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinin birinci sınıf öğrencilerine bröveleri takdim edildi.

