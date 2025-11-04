Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırma'da denizcilik öğrencileri için bröve takma töreni düzenlendi

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, düzenlenen törenle mesleğe ilk adımlarını attı.

        04.11.2025 - 13:07
        Bandırma'da denizcilik öğrencileri için bröve takma töreni düzenlendi
        Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, Gemi Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinin birinci sınıf öğrencilerine bröveleri takdim edildi.

        Törenin açılışında konuşan Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Aydın, öğrencilerin denizcilik disiplinini sahada uygulamaya başlayacakları bu dönemin önemini vurguladı.

        İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da denizcilik sektörünün teknolojiyle birlikte sürekli geliştiğini belirterek, "Sektörümüzün geleceği gençlerin elinde. Teknolojiye hakim, nitelikli insan kaynağına yatırım yapmak en büyük kazançtır." dedi.

        Kıran, odanın fakülteye sağladığı laboratuvar ve uygulama alanlarıyla eğitim kalitesine katkı sunduğunu hatırlatarak, öğrencilere kendilerini geliştirme tavsiyesinde bulundu.

        Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ise kısa sürede önemli projelere imza attıklarını belirterek, denizcilik eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

