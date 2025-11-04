Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık'ta üniversite öğrencileri cami ve kiliseleri gezdi

        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Ayvalık'taki tarihi cami ve kiliselere teknik gezi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:02 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:02
        Ayvalık'ta üniversite öğrencileri cami ve kiliseleri gezdi
        Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Ayvalık'taki tarihi cami ve kiliselere teknik gezi gerçekleştirdi.

        Dr. Öğretim Üyesi Figen Erdoğdu tarafından verilen Mimarlık ve Sanat Tarihi dersi kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler Hamidiye Cami, Çınarlı Cami, Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi ve Aya Triada Kilises'ini ziyaret etti.

        Gezi süresince sanat tarihi terimleri yerinde incelenerek yapıların mimari özellikleri, dönemsel farklılıkları ve restorasyon süreçleri hakkında bilgiler verildi.

