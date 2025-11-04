Ayvalık'ta üniversite öğrencileri cami ve kiliseleri gezdi

Dr. Öğretim Üyesi Figen Erdoğdu tarafından verilen Mimarlık ve Sanat Tarihi dersi kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler Hamidiye Cami, Çınarlı Cami, Ayvalık Taksiyarhis Kilisesi ve Aya Triada Kilises'ini ziyaret etti.

