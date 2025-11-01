Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerindeki yangınlar söndürüldü
Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen iki farklı yangın, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kepsut ilçesi Servet Mahallesi'nde bir çatı yangını çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Kepsut Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Susurluk ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ise bir ahır yangını meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında ahırda hasar oluştu.
Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
