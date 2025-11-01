Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerindeki yangınlar söndürüldü

        Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen iki farklı yangın, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:05
        Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerindeki yangınlar söndürüldü
        Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen iki farklı yangın, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kepsut ilçesi Servet Mahallesi'nde bir çatı yangını çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Kepsut Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Susurluk ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ise bir ahır yangını meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında ahırda hasar oluştu.

        Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

