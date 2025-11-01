Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerindeki yangınlar söndürüldü

Susurluk ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ise bir ahır yangını meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında ahırda hasar oluştu.

Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinde meydana gelen iki farklı yangın, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

