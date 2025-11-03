Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen operasyonda 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:09
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Burhaniye ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

        Ekiplerce araçta yapılan aramada, 95 bin 620 uyuşturucu hap bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

