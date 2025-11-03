Balıkesir'de 95 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekiplerce araçta yapılan aramada, 95 bin 620 uyuşturucu hap bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Burhaniye ilçesinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

