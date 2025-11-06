Balıkesir Üniversitesi'nde Filistin ve Gazze temalı fotoğraf sergisi açıldı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki sergi, öğrenciler ve akademisyenler tarafından ziyaret edildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile sergiyi ziyaret etti.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla bir fotoğraf sergisi açıldı.

