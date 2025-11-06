Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Üniversitesi'nde Filistin ve Gazze temalı fotoğraf sergisi açıldı

        Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla bir fotoğraf sergisi açıldı.

        Anadolu Ajansı
        06.11.2025 - 16:23
        Balıkesir Üniversitesi'nde Filistin ve Gazze temalı fotoğraf sergisi açıldı
        Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla bir fotoğraf sergisi açıldı.

        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile sergiyi ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Yüksel, Oğurlu'ya sergiye ilişkin bilgi verdi.

        Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki sergi, öğrenciler ve akademisyenler tarafından ziyaret edildi.

