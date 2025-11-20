Habertürk
        Depremlerin yaşandığı Sındırgı'da halk günlük yaşamına dönmeye çalışıyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler ile sonrasında kaydedilen 18 bini aşkın artçı sarsıntıya rağmen ilçe sakinleri, günlük yaşama uyum sağlamaya çalışıyor.

        Depremlerin yaşandığı Sındırgı'da halk günlük yaşamına dönmeye çalışıyor
        

        Deprem sürecinde tedirginlik yaşayan, ilgili kurumların personeli tarafından psikolojik destek verilen ilçe sakinleri, üretime devam ediyor.

        Vatandaşlar, özellikle kırsal kesimde ürettikleri sebze ve meyveler ile ev yapımı ürünleri Cumhuriyet Meydanı'nda satışa sunuyor.

        Yaylabayır Mahallesi sakinlerinden üretici Hasibe Yıldız, sarsıntıların uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Evlerde pek duramadık. Şimdi hem dışarıda olmak bize iyi geliyor hem de topladığımız ürünleri satarak ekonomik olarak ayakta kalıyoruz." dedi.

        Hüseyin Maldar, depremlerin herkesi yorduğunu ancak üretimden de kopmak istemediklerini anlatarak, "Meydanda tezgah açmak bize moral oldu. İnsanlarla iç içe olmak iyi hissettiriyor. Hem paramızı kazanıyoruz hem de vatandaşımıza destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        İlçede yaşamın tamamen normale dönmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin de çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

