Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler ve devamındaki artçılarda hasar alan yapıların yıkımına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 19.11.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler ve devamındaki artçılarda hasar alan yapıların yıkımına devam ediliyor.

        Çalışmalar kapsamında kırsal Mandıra Mahallesi'nde hasarlı 27 bina için yıkım kararı verildi.

        Ekipler, süreci tamamlanan binalarda kontrollü yıkım gerçekleştiriyor.

        Mahalle sakinlerinden İsmail ve Neslihan Aslan çifti, 52 yıldır yaşadıkları evlerinin yıkılışını gözyaşı dökerek izledi.

        Neslihan Aslan, evlerinin yıkımını hüzünle takip ettiklerini belirterek, "Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Devletimize teşekkür ediyoruz. Konteynerimiz kısa sürede teslim edildi. İnşallah yeni evimiz de yapılır." dedi.

        İlçede hasarlı yapıların yıkımının etaplar halinde sürdüğü ve vatandaşların güvenli barınma ihtiyacına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Bandırma'da, yangında evde uyuyan kadın ve 3 kedi kurtarıldı
        Bandırma'da, yangında evde uyuyan kadın ve 3 kedi kurtarıldı
        Sındırgı'da 52 yıllık evli çift depremde ağır hasar gören evlerinin yıkılış...
        Sındırgı'da 52 yıllık evli çift depremde ağır hasar gören evlerinin yıkılış...
        Ağaçlandırma günü etkinliği Havran'da gerçekleştirildi
        Ağaçlandırma günü etkinliği Havran'da gerçekleştirildi
        Üniversiteyi okudu, baba ocağına dönüp sürü sahibi oldu 22 yaşındaki Furkan...
        Üniversiteyi okudu, baba ocağına dönüp sürü sahibi oldu 22 yaşındaki Furkan...
        Balıkesir'de metruk bina çöktü
        Balıkesir'de metruk bina çöktü
        Balıkesir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Balıkesir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı