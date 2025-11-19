Sındırgı'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

İlçede hasarlı yapıların yıkımının etaplar halinde sürdüğü ve vatandaşların güvenli barınma ihtiyacına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Neslihan Aslan, evlerinin yıkımını hüzünle takip ettiklerini belirterek, "Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Devletimize teşekkür ediyoruz. Konteynerimiz kısa sürede teslim edildi. İnşallah yeni evimiz de yapılır." dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler ve devamındaki artçılarda hasar alan yapıların yıkımına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.