Balıkesir'de metruk bina çöktü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı metruk yapı çöktü.

Darsofa Mahallesi Işıklar Caddesi 8004. Sokak'taki metruk bina, henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi..

Yapılan kontrollerde çökme sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

Ekipler, bina etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.