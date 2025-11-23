Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de park halindeki 2 otomobil yandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de park halindeki 2 otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde park halindeki 2 otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kocacami Mahallesi İsmail Rüştü Cirit Caddesi'nde park halinde bulunan 18 BE 005 ve 35 AYN 161 plakalı otomobillerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Araçlardan dumanların yükseldiğini ve alev aldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iki otomobil kullanılamaz hale gelirken, yakındaki bir binanın dış cephesinde de hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Kyzikos Hadrian Tapınağı'ndaki sütunlar Roma dönemi sanatı ve dini yapısını...
        Kyzikos Hadrian Tapınağı'ndaki sütunlar Roma dönemi sanatı ve dini yapısını...
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından Mustafa Gürsel: "Lig çok farklı bir...
        Bandırmaspor-Çorum FK maçının ardından Mustafa Gürsel: "Lig çok farklı bir...
        Burhaniye'de seyir halindeki otomobilde yangın
        Burhaniye'de seyir halindeki otomobilde yangın
        Edremit Ticaret Odası'ndan Edremit Körfezi Vanlılar Derneğine ziyaret
        Edremit Ticaret Odası'ndan Edremit Körfezi Vanlılar Derneğine ziyaret
        Termal turizm temsilcileri Edremit Ticaret Odasında bir araya geldi
        Termal turizm temsilcileri Edremit Ticaret Odasında bir araya geldi