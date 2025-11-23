Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Kyzikos Hadrian Tapınağı'ndaki sütunlar Roma dönemi sanatı ve dini yapısını anlatıyor

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kyzikos Antik Kenti'nde bulunan Hadrian Tapınağı'nda devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan sütunlar, Roma döneminin sanatına ve dini yapısına dair bilgiler veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:17
        Kyzikos Hadrian Tapınağı'ndaki sütunlar Roma dönemi sanatı ve dini yapısını anlatıyor
        MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kyzikos Antik Kenti'nde bulunan Hadrian Tapınağı'nda devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan sütunlar, Roma döneminin sanatına ve dini yapısına dair bilgiler veriyor.

        Kapıdağ Yarımadası'nın ana karayla birleştiği bölgede yer alan antik kentteki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleceğe Miras Projesi kapsamında yılın her ayı sürüyor.

        Geçmişi milattan önce 8. yüzyıl ortalarına dayanan, Düzler Mahallesi'ndeki antik kentteki kazılar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Tercanlıoğlu başkanlığında devam ediyor.

        Stratejik konumu sayesinde yüzyıllar boyunca önemli bir yerleşim ve ticaret merkezi olan kentte, Anadolu'nun korinth (sütunların bir kaide üzerine oturtulduğu, klasik mimarideki üç düzenden biri) nizamında en büyük tapınağı olduğu düşünülen Hadrian Tapınağı, amfi tiyatro ve nekropol (mezarlık) alanında kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Üç limana sahip ender kentlerden biri olan Kyzikos'ta kazıların büyük bölümü yaklaşık 116 metre uzunluğa 64 metre genişliğe sahip Hadrian Tapınağı'nda yapılıyor. Tapınağın sütunları ve friz kuşağı bezeme motifleri güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

        Roma dönemi sanatına ışık tutan devasa boyuttaki sütun tamburları ve sütun başlıklarının ilerleyen dönemde yapılacak restorasyonla kentin turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

        - "Tapınak devasa yapılarıyla dikkati çekiyor"

        Kazı Başkanı Dr. Ahmet Tercanlıoğlu, AA muhabirine, Kyzikos'un Anadolu'nun önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

        Kentin diğerlerine kıyasla farklı mimari boyutları dikkati çektiğini belirten Tercanlıoğlu, "Bu yapılara baktığımızda Yunan, Helenistik ve Roma dönemine ait birçok yapıyla karşılaşmaktayız." dedi.

        Tercanlıoğlu, Hadrian Tapınağı'nın büyüklüğü ile Roma dünyasının Korinth nizamındaki en büyük ikinci tapınağı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Hadrian Tapınağı, Kyzikos kazılarında önemli bir yer edinmiş ve burada 1980'lerin sonunda başlayıp günümüze kadar devam eden bir kazı çalışması süreci olduğunu gözlemliyoruz. Tapınağın milattan sonra 2. yüzyılda Roma dönemi dini yapılarından bir yapı olduğunu görüyoruz. Tapınak devasa yapılarıyla dikkati çekiyor. Yaklaşık 116 metre uzunluğa 64 metre genişliğe sahip olan Kyzikos Hadrian Tapınağı, Roma dünyasının özellikle Korinth nizamında gerek heykeltıraşlık eserlerle gerekse bezeme türü eserlerle sanat ve dini dünyasına katkı sağlamaktadır.

        Hadrian Tapınağı kazılarında dikkati en çok friz kuşağı bulunması çekiyor. 2. yüzyıl ve daha sonrasındaki Roma tapınaklarının çoğunda friz kuşağı bezeme motifleri ya da farklı unsurlarla yapılırken Kyzikos Antik Kenti friz kuşağı gerek Doğu-Batı savaşı gerek Dionysos'a adanan sahneler gerekse Gigantomachia ve benzer sahnelerle ilgili heykeltıraşlık eserler sunmaktadır."

        - "Korinth nizamındaki sütun başlığı bu yılki önemli buluntularımızdan biridir"

        Tercanlıoğlu, Hadrian Tapınağı kazılarının yüzde 60'lık bölümünün tamamlandığı bilgisini verdi.

        Tonozlu bir yapıya sahip Hadrian Tapınağı'ndaki kazılarda, özellikle mimari kalıntılar, heykeltıraşlık eserler ve tapınağın mimari özelliklerini ortaya koyacak buluntularla karşılaştıklarını dile getiren Tercanlıoğlu, "Tapınağın mimari altyapısı sağlam ancak üst yapı ile sütunlar ve diğer mimari unsurlar toprak altına gömülmüş halde. Bunları kazılarla ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Tapınakta devasa boyutta sütun tamburları ve sütun başlıkları mevcut. Bu yılki kazılarda da özellikle yapının taşıyıcı sistemine ait buluntular sıklıkla karşımıza çıkıyor." ifadesini kullandı.

        Tercanlıoğlu, sütunlara ait farklı parçaları kazılarla ortaya çıkardıklarını belirterek, "Özellikle Korinth nizamındaki sütun başlığı bu yılki önemli buluntularımızdan biridir. Bu başlık dünyada Korinth nizamında ele geçen en büyük başlık olarak karşımıza çıkıyor. Sütunlarda özellikle 2. yüzyıl Antoninler dönemi sanatını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Hadrian Tapınağı'nda sadece kazılar değil restorasyonlar da olacak ve bu durum bölgenin turizmine de katkı sağlayacak." diye konuştu.

