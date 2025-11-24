Habertürk
        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de lisanslı depoculuğun gelecek yıl hizmete sunulması hedefleniyor

        BalıkesirTicaret Borsası (BTO) Başkanı Mehmet Çetin, 5,5 milyon dolarlık lisanslı depo ve yeni kurulacak akredite laboratuvar yatırımlarının üreticiye finansal özgürlük sağlayacağını belirterek, 2026 hasat sezonunda depoyu hizmete sokmayı hedeflediklerini söyledi.

        24.11.2025 - 15:30
        Balıkesir'de lisanslı depoculuğun gelecek yıl hizmete sunulması hedefleniyor
        BalıkesirTicaret Borsası (BTO) Başkanı Mehmet Çetin, 5,5 milyon dolarlık lisanslı depo ve yeni kurulacak akredite laboratuvar yatırımlarının üreticiye finansal özgürlük sağlayacağını belirterek, 2026 hasat sezonunda depoyu hizmete sokmayı hedeflediklerini söyledi.

        Çetin, düzenlediği basın toplantısında, göreve başladıkları ilk günden bu yana üreticinin emeğini en doğru şekilde değerlendirmeyi ve şehre gerçek anlamda değer katacak projeleri hayata geçirmeyi temel ilke edindiklerini bildirdi.

        Balıkesir'e kalıcı ve katma değer üreten eserler bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Çetin, lisanslı depoculuk projesinin bu anlayışın en somut adımlarından biri olduğunu kaydetti.

        Çetin, Balıkesir'de güçlü tarımsal potansiyele rağmen Bandırma dışında kamu tüzel kişiliğine ait bir lisanslı depo bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Yatırımımızın yüzde 40'ını kendi öz kaynaklarımızla karşılıyor, kalan yüzde 60 için Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu kredisinden yararlanıyoruz. Toplam yatırım maliyetimiz 5,5 milyon dolar. Depoyu yalnızca bir depolama tesisi olarak değil, üreticiye finansal güç sağlayan stratejik bir merkez olarak görüyoruz."

        Lisanslı depoculuğun güçlü bir laboratuvar altyapısıyla anlam kazandığını vurgulayan Çetin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Üreten Şehirler Programı kapsamında yürütülen çalışmaların kendilerine önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

