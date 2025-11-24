Habertürk
        Balıkesir'de Ayfer öğretmen 44 yıl sonra öğrencileriyle buluştu

        Balıkesir'de Mehmetçik İlkokulu 5/C sınıfının 1981 mezunları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için 44 yıl öğretmenleriyle buluştu.

        Giriş: 24.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:17
        Balıkesir'de Ayfer öğretmen 44 yıl sonra öğrencileriyle buluştu
        Balıkesir'de Mehmetçik İlkokulu 5/C sınıfının 1981 mezunları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için 44 yıl öğretmenleriyle buluştu.

        Öğretmenlik hayatına 1969 yılında Balıkesir’de başlayan Ayfer Yaşar, son görev yeri Balıkesir Namık Kemal İlkokulu'ndan 1994'te emekli oldu.

        Emekliliğinin ardından İstanbul'a yerleşen Ayfer öğretmen 44 yıl sonra, Balıkesir merkez Mehmetçik İlkokulu'ndaki öğrencileriyle Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya geldi.

        Ayfer Yaşar, öğrencilerini çocukları gibi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Dürüst ve ahlaklı olmanız, merhamet ve vicdan sahibi olmanız, vatan ve bayrak sevgisiyle, Türklük şuuruyla birer vatan sevdalısı olmanız için elimden geleni yapmaya çalıştım. Sizler gibi birçok öğrencimin hayatına dokunmaya, geleceğinize ışık tutmaya çalıştım. Bugün görüyorum ki çabalarım karşılığını bulmuş. Çok gururlu ve çok duygu yüklüyüm."

        Öğrencilerin çiçek takdim ettiği program hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

