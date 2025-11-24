Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:29 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:29
        Balıkesir'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 10 AEZ 115 plakalı kamyon, E-87 kara yolu Akçay Mahallesi girişindeki kavşakta Ö.T. yönetimindeki 10 ALS 335 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada kamyona da arkasından gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 KC 291 plakalı panelvan çarptı. ​​​​​​​

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada panelvan ve otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan R.Ç, Ç.Ç, N.K, N.G. ve F.A. yaralandı.

        Araçta sıkışan bir yaralı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

