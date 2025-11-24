BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir'de gazetecilere açıklamalarda bulundu:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Öğretmenlerimizin her türlü ihtiyacının karşılanmasına da öncelik verilmelidir. Bugün öğretmenlerimizin sevinçli, neşeli olduğu bir gündür. Öğretmenlik yaptığım yıllardan da çok iyi biliyorum ki öğretmenlerimizin bu özel gününü, bu mutlu gününü ilk kutlayacak olan da öğrencilerdir." dedi.

Destici, Balıkesir Polisevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin başarısının Türkiye'nin başarısı olduğunu belirten Destici, öğretmenlere ülkenin geleceği çocukların emanet edildiğini söyledi.

Mustafa Destici, çocukların, Türk milletinin kültürüne, kimliğine, İslam inancına, Kur'an ve evrensel ahlaka, hem de çağın bilimleriyle donanmasına vesile olacak kişilerin öğretmenler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sebeple öğretmenlerimizi de iyi yetiştirmeliyiz. Öğretmenlerimizin her türlü ihtiyacının karşılanmasına da öncelik verilmelidir. Bugün öğretmenlerimizin sevinçli, neşeli olduğu bir gündür. Öğretmenlik yaptığım yıllardan da çok iyi biliyorum ki öğretmenlerimizin bu özel gününü, bu mutlu gününü ilk kutlayacak olan da öğrencilerdir."