Balıkesir'de Evcil Hayvan Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından "Evcil Hayvan Genetik Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.