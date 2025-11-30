Balıkesir'de Kazdağları'na mevsimin ilk karı düştü

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, Sarıkız Tepesi'ni beyaz örtüyle kapladı. Sisin de etkili olduğu bölgede yetkililer buzlanmaya karşı uyarıda bulunuyor.

Doğal güzelliği ve endemik bitki türleriyle ünlü Kazdağları'nın en yüksek noktalarından biri olan 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü.

