Balıkesir'de kurulan Düşme Kliniği ile yaşlılar hayata daha sıkı tutunuyor

MİRAÇ KAYA - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Düşme Kliniği'nde, yaşlıların günlük yaşamında sıkça karşılaştığı düşme tehlikesinin nedenleri araştırılarak tıbbi ve psikolojik tedavi sağlanıyor.

BAÜN Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Emre Koçyiğit öncülüğünde yaşlıların düşme problemine yönelik çalışma başlatıldı.

Üniversite hastanesi bünyesinde açılan Düşme Kliniği'nde, yaşlı bireylerin düşerek yara almalarına neden olan tıbbi ve psikolojik nedenler araştırılıyor.

Düşme şikayetiyle kliniğe gelenlere yapılan çeşitli test ve uygulamalar sonucu, düşme probleminin altında yatan nedenler tespit ediliyor ve tedavi için süreç başlatılıyor.

Klinikte tedavi gören hastalar, düşme endişesinin yok olmasıyla yaşama daha sıkı tutunuyor.

Kliniğin sorumlusu Doç. Dr. Koçyiğit, AA muhabirine, düşme sorununun genellikle 60-65 yaş üstü bireylerde görüldüğünü söyledi.

Söz konusu olayın bireylerde depresif bir duruma, hatta ölüme bile neden olabileceğini belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Düşmenin pek çok sebebi var. Yaşlı bireylerde kronik hastalıklar, bilişsel bozukluklar ve eklem kas problemleri önemli düşme sebeplerindendir. Çoklu ilaç kullanımı da düşme sebebidir. Düşme sorunu yaşayan yaşlı bireylere yönelik yaklaşık 1,5 saat kontrolde bulunarak bunun sebeplerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Etkin bir hastalık yönetimiyle düşmeye yönelik eğitimler, düşmemek için önlemler ya da yardımcı cihaz kullanımı gibi pek çok öneride bulunuyoruz. Buna ek olarak ev içerisinde düşme riskini azaltabilecek önlemleri almasına yönelik de uyarılarda bulunuyoruz."

- "İstanbul, Bursa ve İzmir'den de hastalarımız bize başvurabiliyor"

Koçyiğit, düşmelerin bazen ölüme bile neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: