        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kurulan Düşme Kliniği ile yaşlılar hayata daha sıkı tutunuyor

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Düşme Kliniği'nde, yaşlıların günlük yaşamında sıkça karşılaştığı düşme tehlikesinin nedenleri araştırılarak tıbbi ve psikolojik tedavi sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:09
        Balıkesir'de kurulan Düşme Kliniği ile yaşlılar hayata daha sıkı tutunuyor
        MİRAÇ KAYA - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Düşme Kliniği'nde, yaşlıların günlük yaşamında sıkça karşılaştığı düşme tehlikesinin nedenleri araştırılarak tıbbi ve psikolojik tedavi sağlanıyor.

        BAÜN Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Geriatri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Emre Koçyiğit öncülüğünde yaşlıların düşme problemine yönelik çalışma başlatıldı.

        Üniversite hastanesi bünyesinde açılan Düşme Kliniği'nde, yaşlı bireylerin düşerek yara almalarına neden olan tıbbi ve psikolojik nedenler araştırılıyor.

        Düşme şikayetiyle kliniğe gelenlere yapılan çeşitli test ve uygulamalar sonucu, düşme probleminin altında yatan nedenler tespit ediliyor ve tedavi için süreç başlatılıyor.

        Klinikte tedavi gören hastalar, düşme endişesinin yok olmasıyla yaşama daha sıkı tutunuyor.

        Kliniğin sorumlusu Doç. Dr. Koçyiğit, AA muhabirine, düşme sorununun genellikle 60-65 yaş üstü bireylerde görüldüğünü söyledi.

        Söz konusu olayın bireylerde depresif bir duruma, hatta ölüme bile neden olabileceğini belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:

        "Düşmenin pek çok sebebi var. Yaşlı bireylerde kronik hastalıklar, bilişsel bozukluklar ve eklem kas problemleri önemli düşme sebeplerindendir. Çoklu ilaç kullanımı da düşme sebebidir. Düşme sorunu yaşayan yaşlı bireylere yönelik yaklaşık 1,5 saat kontrolde bulunarak bunun sebeplerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Etkin bir hastalık yönetimiyle düşmeye yönelik eğitimler, düşmemek için önlemler ya da yardımcı cihaz kullanımı gibi pek çok öneride bulunuyoruz. Buna ek olarak ev içerisinde düşme riskini azaltabilecek önlemleri almasına yönelik de uyarılarda bulunuyoruz."

        - "İstanbul, Bursa ve İzmir'den de hastalarımız bize başvurabiliyor"

        Koçyiğit, düşmelerin bazen ölüme bile neden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Hastalarımız sadece Balıkesir'den değil, İstanbul, Bursa ve İzmir'den de hastalarımız başvurabiliyor. Balıkesir, yaşlı nüfusunun yüksek olduğu bir ilimiz. Bunun yanında yalnız yaşayan yaşlı kişiler de oldukça fazla. Yalnız yaşayan bireylerin düşmesi sonucu oldukça ciddi komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz çünkü evde düştüklerinde bundan haberimiz olmuyor."

        - "Tedavi gördüm, şu anda yürüyebiliyorum"

        Kliniğe gelen hastalardan Zehra Güzen (75) ise Kütahya'daki evinde düşme sonucu bir süre yürüyemediğini anlatarak, klinikteki tedavilerin ardından yürümeye başladığını ifade etti.

        Kemik erimesi şikayetinin bulunduğunu aktaran Güzen, "Belki de onunla alakalı bir şey oldu. Kemik erimesi, kemiğin birden kırılmasına neden oluyormuş. Birkaç kez düştüm. Tedavi gördüm, şu anda yürüyebiliyorum. İyi hissediyorum. Doktoruma çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Hastalardan Kadriye Özatanlar (70) da yürürken zorluk çektiği için düşmekten korktuğunu söyledi.

        Düşme Kliniği'nin açılmasına çok sevindiğini belirten Özatanlar, "Daha önce banyoda düştüm, eşim kurtardı. Belki orada vefat edebilirdim. Hocalarımız sağ olsunlar çok güzel ilgileniyorlar. İnşallah düşme sıkıntısından da kurtulacağım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

