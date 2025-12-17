Balıkesir'de sis ve soğuk hava etkili oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sis ve soğuk hava etkili oldu.
İlçede gece sıfırın altına düşen sıcaklık nedeniyle araçların camları ve tarım arazileri buzla kaplandı.
Sürücüler, yoğun sis sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Bu arada ilçenin üzerini kaplayan sis, dronla görüntülendi.
