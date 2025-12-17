Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de sis ve soğuk hava etkili oldu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sis ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:25
        Balıkesir'de sis ve soğuk hava etkili oldu
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sis ve soğuk hava etkili oldu.

        İlçede gece sıfırın altına düşen sıcaklık nedeniyle araçların camları ve tarım arazileri buzla kaplandı.

        Sürücüler, yoğun sis sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Bu arada ilçenin üzerini kaplayan sis, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

