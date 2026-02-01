Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Dürüst, güven tazeledi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Aykut Dürüst, yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 13:35 Güncelleme: 01.02.2026 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Dürüst, güven tazeledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Aykut Dürüst, yeniden seçildi.

        Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası Genel kurulunda seçimlere tek listeyle gidildi.


        Genel kurulun yapıldığı kültür merkezinin fuaye alanında kurulan stantlarda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


        Aykut Dürüst, yaptığı açıklamada, kendisine güvenen tüm oda üyelerine teşekkür etti.

        Dürüst, 4 yıllık görev süresini başarılı bir şekilde tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Tek listeydik, kazandık. Bu ilginç ve güzel bir kongre oldu. Çünkü biz üyelerimize hakkını vermek istedik. Onlara hizmet ettik. Bugün de onların günüydü. Çok güzel bir havada kongre oldu. Canlı müzik eşliğinde, 60 çeşit açık büfe eşliğinde bir ikramlarla onlara hak edeni vererek yaptık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Burhaniye'de sağanak; yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı
        Burhaniye'de sağanak; yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı
        Burhaniye'de Sigara Bırakma Polikliniği ilgi gördü
        Burhaniye'de Sigara Bırakma Polikliniği ilgi gördü
        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
        Gönen'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Gönen'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Manyas'ta samanlık yangını söndürüldü
        Manyas'ta samanlık yangını söndürüldü
        Gönen'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Gönen'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı