Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ilaç desteğinde bulunacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların ilaç katılım paylarını karşılama kararı aldı.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emeklilerin ilaç katılım payları belediye tarafından ödenecek.





Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurup eczaneden aldıkları reçete dökümünü sisteme yükleyebilecek.





İncelemelerin ardından onaylanan ödemeler, hak sahiplerinin "yakın kart"larına yatırılacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de 373 bin emeklinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Yıllarını devletimize, milletimize vermiş olan emeklilerimizin zor gününde yanlarında olabilmek için ihtiyaç sahibi emeklilerimizin ilaç katılım paylarını bugünden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. 20 ilçemizin tamamında da emekliler evleri açacağız. Tüm ihtiyaç sahibi emekli büyüklerimize hayırlı olsun."

