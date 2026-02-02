Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ilaç desteğinde bulunacak

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların ilaç katılım paylarını karşılama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:31
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerine ilaç desteğinde bulunacak
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların ilaç katılım paylarını karşılama kararı aldı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal inceleme sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen emeklilerin ilaç katılım payları belediye tarafından ödenecek.


        Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurup eczaneden aldıkları reçete dökümünü sisteme yükleyebilecek.


        İncelemelerin ardından onaylanan ödemeler, hak sahiplerinin "yakın kart"larına yatırılacak.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de 373 bin emeklinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:


        "Yıllarını devletimize, milletimize vermiş olan emeklilerimizin zor gününde yanlarında olabilmek için ihtiyaç sahibi emeklilerimizin ilaç katılım paylarını bugünden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. 20 ilçemizin tamamında da emekliler evleri açacağız. Tüm ihtiyaç sahibi emekli büyüklerimize hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

